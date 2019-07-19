Çanakkale'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.19 Temmuz 2019 Cuma 10:57
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında Bahçeli köyü mevkisindeki arazide bir grubun saklandığını belirledi.
Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Ezine Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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