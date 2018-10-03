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Çanakkale'de 88 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen iki ayrı şişme bot içindeki 88 kaçak göçmen yakalanarak, yetkililere teslim edildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:38
Çanakkale'de 88 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, saat 05.35’te, Çanakkale’in Ayvacık ilçesi Müsellim Geçidinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Irak uyruklu 13 erkek, 7 kadın, 23 çocuk toplam 43 kaçak göçmen yakalandı.

İkinci olayda ise saat 08.40’ta, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Çanakkale’in Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot güvenlik bir şekilde durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 22 erkek, 9 kadın, 14 çocuk toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Teslim edildiler

Yakalanan iki ayrı gruptaki 88 kaçak göçmen daha sonra Sahil Güvenlik botu tarafından Küçükkuyu limanına getirildi ve işlemlerinin yapılması için yetkililere teslim edildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:38
  1. Çanakkale
  2. Kaçak göçmen
  3. kaçak göçmen operasyonu

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