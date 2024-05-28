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Gündem Çanakkale'de 56 göçmen kurtarıldı
Gündem

Çanakkale'de 56 göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 21:33:00 -
Çanakkale'de 56 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" ve "KB-20" botları ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ezine açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu.

"TCSG-23" botu ekipleri, Afganistan ve İran uyruklu 10'u çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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