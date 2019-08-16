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Çanakkale’de 55 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:17
Çanakkale’de 55 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kösedere köyü Göztepe mevkiindeki ağaçlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 55 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:17
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