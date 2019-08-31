0553 313 94 23

Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 mülteci yakalandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:32
Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 52 mülteciyi yakaladı.


Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimya fabrikasında patlama: 13 ölü
    1. Kimya fabrikasında patlama: 13 ölü
    2. "Piri Reis" Japonya yolcusu
    3. Eskişehirspor yönetimine yeni talip
    4. Bursa’da 49 yaşındaki adam evinde ölü..
    5. Beşiktaş, Mohamed Elneny’ni bir..
    6. Elneny Beşiktaş'ta
    7. Kırmızı altının hasadına başlandı
    8. Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu..
    9. Siirt’te Basur Çay’ına giren 1 çocuk..
    10. 40’a yakın cumhurbaşkanı ve başbakan..
    11. Alpha TV ekibi çekim için Alanya’da
    12. Kazada hayatını kaybeden anne son..
    13. Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    14. İki aile arasında kavga: 2 ağır yaralı
    15. Yasa dışı balık avcılığına 18 milyon..
    16. Şuhut’ta açık hava konserinde Sevgi..
    17. Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli..
    18. Rüya uçağa Türk malı koltuk
    19. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    20. Burhaniye’de Demet hamının yaptığı..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı