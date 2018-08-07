Çanakkale'de 45 göçmen yakalandı!
Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 45 kişi, bir minibüste yakalandı.07 Ağustos 2018 Salı 13:12
Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyünde durumundan şüphelendikleri 26 B 9109 plakalı minibüsü takibe aldı.
Minibüsün, yolcuları indirmek üzere Antik Liman'da durması üzerine ekipler, araçtaki 45 kişiyi yakaladı. Minibüs şoförü de gözaltına alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kişinin minibüse koltuklar sökülerek sığdırıldığı bildirildi. Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 45 Afgan, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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