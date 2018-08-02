Çanakkale'de 45 göçmen yakalandı!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 göçmen yakalandı.02 Ağustos 2018 Perşembe 16:41
Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Behramkale köyü Eşmece Burnu sahiline operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
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