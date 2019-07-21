0553 313 94 23

Çanakkale’de 32 göçmen yakalandı!

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçak geçiş yapmaya çalışan 32 göçmen yakalandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:42
Çanakkale’de 32 göçmen yakalandı!

Yunanistan'a kaçak geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ametçe altı mevkisi açıklarında sabaha karşı bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti.

Yakalananlar Afganistan uyruklu

Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçak göçmenlere, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:42
  1. Yunanistan
  2. Afganistan
  3. Yabancıları Geri Gönderme Merkezi
  4. Çanakkale
  5. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  6. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı
  7. göçmen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    1. The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a..
    2. Palu’nun sorunları masaya yatırıldı
    3. Didim’de Altınkum plajı tıklım tıklım..
    4. THK'den "eski yöneticiler" için suç..
    5. Komutanlardan Vali Ali Hamza..
    6. Düzce’de sel felaketinin yaraları..
    7. Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında..
    8. Didim’de deniz dip temizliği
    9. Yusuf Güney Malatyalıları coşturdu
    10. Nusaybin’de park halindeki araç yandı
    11. 112 Acil Servis çalışanlarından tarla..
    12. Hakkari’de güvenlik güçlerine taciz..
    13. Adını verdiği taşın müzesini kurdu
    14. 7 bin 500 TL veren Fatih Terim'le aynı..
    15. Çanakkale’de 32 göçmen yakalandı!
    16. Trafik kazası 9 yaralı
    17. Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde..
    18. Genç kızlara silahlı saldırı!..
    19. Satranç tahtasında Anadolu’nun renkleri
    20. Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya..
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi