Çanakkale'de 3 köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Yenice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Hacılar, Yeniköy ve Yağdıran köylerinin bugün itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Karantina kapsamında, söz konusu 3 köye giriş ve çıkışlarda kolluk kuvvetlerince önlem alınacağının belirtildiği açıklamada, umuma açık her yerde en fazla ikişerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen düğün salonu, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı tesislerin faaliyetlerinin 3 köyde durdurulmasına, ayrıca toplu ibadetlerin de 14 gün süreyle ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.