Çanakkale'de 203 göçmen yakalandı Çanakkale’de 1 günde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda 203 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,24 Eylül Salı günü Ayvacık ve Ezine ilçelerinde gerçekleştirdikleri 9 ayrı operasyonda 198 Afganistan ve 5 Suriyeli olmak üzere toplam 203 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 198 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasına ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 5 Suriye mülteciye 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte oldukları illere gönderilmeleri için tebliğat yapıldı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen A.Ç. ile O.A. gözaltına alınırken, aramalarda ele geçirilen 1 minibüs, 1 otomobil ve 36 adet can yeleği yed-i emin otoparkına çekildi.

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