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Çanakkale'de 203 göçmen yakalandı

Çanakkale’de 1 günde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda 203 düzensiz göçmen yakalandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:52
Çanakkale'de 203 göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,24 Eylül Salı günü Ayvacık ve Ezine ilçelerinde gerçekleştirdikleri 9 ayrı operasyonda 198 Afganistan ve 5 Suriyeli olmak üzere toplam 203 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Yakalanan 198 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasına ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 5 Suriye mülteciye 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte oldukları illere gönderilmeleri için tebliğat yapıldı.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen A.Ç. ile O.A. gözaltına alınırken, aramalarda ele geçirilen 1 minibüs, 1 otomobil ve 36 adet can yeleği yed-i emin otoparkına çekildi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:52
  1. Çanakkale
  2. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. Ayvacık Geri Gönderme Merkezi
  4. Ayvacık ve Ezine ilçeleri
  5. Afganistan uyruklu
  6. 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu
  7. yed-i emin otoparkı

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