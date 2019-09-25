Çanakkale’de 118 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvacık ilçesinde Suriye ve Afganistan uyruklu 118 düzensiz göçmen yakalandı.25 Eylül 2019 Çarşamba 14:06
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 118 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Gülpınar ve Büyükhusunköyleri sahiline operasyon düzenledi.
Ormanlık alanlarda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistanuyruklu 118 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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