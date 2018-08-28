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Çanakkale'de 101 kaçak göçmen yakalandı!

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda Afganistan, Mali, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 101 kaçak göçmen yakalanarak göçmen idaresine teslim edildi.

28 Ağustos 2018 Salı 16:34
Çanakkale'de 101 kaçak göçmen yakalandı!

Çanakkale'de Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkii ile Koruoba köyü Kuruçeşme mevkiine 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mali, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Mültecileri Ayvacık sahillerine getiren 2 minibüse de el konuldu. Ekipler, 1 insan kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Çanakkale’de jandarma ekiplerinin yasa dışı geçişlere karşı önlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 16:34
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık
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