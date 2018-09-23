Çanakkale'de 1 kiloluk elma görenleri şaşkına çeviriyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırlarındaki Çırpılar köyünde 15 yıldır elma üreticiliği yapan İlhami Özençin bahçesindeki hasadı sırasında topladığı elmalardan biri, büyüklüğüyle dikkat çekti.

Bahçeden köye getirerek bakkalın terazisinde tarttıkları elma, 1 kilo 105 gram aırlığında gelince üretici İlhami Özenç bile ürünün ağırlığı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Elma üreticisi arkadaşları 1 kiloluk elma olmayacağını iddia edince, Özenç evinde bulunan elmayı bu kez köy kahvesine getirdi. Dev elmayı gören arkadaşları büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bahçesinde hayvan gübresi dışında gübre kullanmadığını belirten elma üreticisi İlhami Özenç, "Bu elma 5 yaşında Starkrimson cinsi ağaçlardan elde ettiğim bir ürün. Çeşitli çiftliklerden aldığım organik hayvan gübrelerini elma bahçemde kullandım. Elmanın bu kadar büyük olmasını buna bağlıyorum" dedi.