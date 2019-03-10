Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası
Trabzon'da 4 bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi10 Mart 2019 Pazar 22:22
TRABZON (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonunca Trabzon'da organize edilen Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi.
Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, gençler kategorisi yarışları yapıldı.
Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde dereceye girenler şöyle:
Genç C kadın kule: 1. Gül Handan Karaköse, 2. Simay Arslankan, 3. Ece Seval Erzincan
Genç D erkek 1 metre: 1. Kuzey Yılmaz, 2. Uygar Kuzu, 3. Sarp Tuğ Türkmen
Genç D kadın 1 metre: 1. Gökçe Eker, 2. Ecrin Akbay, 3. Irmak Şençağlar
Genç C erkek 3 metre: 1. Barış İkinci, 2. Alper Tancı, 3. Ulaş Kaan Gök
Genç B kadın 3 metre: 1. Sude Köprülü, 2. Beril Beray Soydemir
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