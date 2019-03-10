Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası Trabzon'da 4 bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi

TRABZON (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonunca Trabzon'da organize edilen Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi. Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, gençler kategorisi yarışları yapıldı. Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde dereceye girenler şöyle: Genç C kadın kule: 1. Gül Handan Karaköse, 2. Simay Arslankan, 3. Ece Seval Erzincan Genç D erkek 1 metre: 1. Kuzey Yılmaz, 2. Uygar Kuzu, 3. Sarp Tuğ Türkmen Genç D kadın 1 metre: 1. Gökçe Eker, 2. Ecrin Akbay, 3. Irmak Şençağlar Genç C erkek 3 metre: 1. Barış İkinci, 2. Alper Tancı, 3. Ulaş Kaan Gök Genç B kadın 3 metre: 1. Sude Köprülü, 2. Beril Beray Soydemir

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