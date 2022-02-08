Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Çanakkale’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple pek çok kişi Çanakkale’de okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi?

Çanakkale yarın okullar tatil mi? Çanakkale hangi ilçelerde yarın okullar tatil 9 Şubat

Çanakkale Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Bayramiç Biga,Çan ve Lapseki ilçelerimiz ile Merkez ilçe için taşımalı eğitime 09.02.2022 çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Yenice İlçemizdeyse 09.02.2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verilmiştir” denildi.