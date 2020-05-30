BURSA (AA) - Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik "Evde kal" çağrılarına kısmen riayet etti.

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü evde kal çağrılarına uydu.

Kentte Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde havanın güzel olmasıyla kısmi yoğunluk gözlemlenirken maske kullanımına dikkat edildi.

Kordon Boyu bölgesinde de evcil hayvanlarını gezdiren ve sabah sporunu yapanların dışında kalabalık yaşanmadı.

- Yalova

Tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri haricinde kent merkezi ve kara yollarında araç ve yaya trafiğinde hafta sonu olması nedeniyle azalma olduğu görüldü.

Ayrıca komşu olduğu büyük şehirlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de bu illerde bağlantı sağlayan kara yollarında da araç trafiğinde gözle görülür seviyede düşüş yaşandı.

Şehrin giriş çıkışlarında oluşturulan noktalarda görev yapan polis ve jandarma ekipleri, geçiş sağlamak isteyen araçları izin belgeleri konusunda kontrol ediyor.

Öte yandan kentin işlek bölgeleri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Gazipaşa, Mimar Sinan ve İstanbul Caddesi'ndeki iş yerlerinin ise açık olduğu görüldü.

- Kütahya

Kütahya'da da Cumhuriyet ve Asım Gündüz caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda kısmi yoğunluk görüldü.

Polis ekipleri yoğun caddelere giriş ve çıkışları kontrollü sağlamaya devam ediyor.

- Bilecik

Bilecik’te, şehrin işlek alanları Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluğun oluşabileceği alanlarda emniyet ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda bulunuyor.