  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir devlete 6 cumhurbaşkanı istiyorlar! Davutoğlu açıkladı... 6'lı masa ülkeyi bakın nasıl yönetecekmiş!

İslam Memiş'in borsadaki düşüşe yorumu!

Hamza Dağ'dan Davutoğlu'na sert tepki

Uğur Dündar'dan 6'lı masaya açık oturum teklif etti! O işler önceden rakip liderlerle olmuyor muydu?

Yunan medyası tacizi böyle çarpıttı

4-6 yaş Kur'an kursu talebelerinin iç ısıtan görüntüleri! Eğitim aldıkları camiyi temizlediler

Masanın 7'incisi HDP'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması!

Başkan Erdoğan "FIRTINA Obüsleri"nin teslimat törenine katılacak

Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti

Tarihi heyecan verici keşif: NASA'dan Samanyolu’na benzeyen yeni galaksiler tespit edildi! 11 milyar yıllık
Yerel Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi
Yerel

Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2023-01-07 07:01:00 -
Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.52'de, merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23