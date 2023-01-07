Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi
Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.52'de, merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."