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Aktüel

Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 13:50:37 -
Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi imha edildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen bir top mermisi imha edildi.

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alçıtepe köyünde Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisini inceledi.

Jandarma Komutanlığı patlayıcı madde imha uzmanları, merminin imhasına karar verdi.

Gerekli güvenlik tedbirlerini alan ekipler, mermiyi Kilye Koyu bölgesinde imha etti.

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