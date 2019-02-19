Çanakkale Savaşı 104 yıl önce başladı Düşmana geçit vermediğimiz, vatan aşkıyla yanıp tutuşan 250 bin Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz Çanakkale Savaşının bugün 104'üncü yıldönümü.

Ömer Faruk Şahin Ankara Bugün şanlı tarihimize adını altın harflerle yazdıran Çanakkale Savaşının başlangıcının 104’üncü yıldönümü. 250 bin kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğu, düşmana geçit verilmeyen Çanakkale Savaşının ümmet birliğinin bir başarısı olduğuna dikkat çeken tarihçiler Akit’e yaptıkları açıklamada, “Bize hasta adam dediler ve Çanakkale’ye gömmeye geldiler. 600 senelik birlik beraberliği, ümmetin ittifakını yerle bir etmeye geldiler. Ümmet tesbihinin ipini koparmaya geldiler. Taneleri savurmaya geldiler. Çanakkale’de ümmet yine birleşti. ‘Çanakkale geçilmez’ hükmünü tarihe yazdı” şeklinde konuştular.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.