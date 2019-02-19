Çanakkale Savaşı 104 yıl önce başladı
Düşmana geçit vermediğimiz, vatan aşkıyla yanıp tutuşan 250 bin Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz Çanakkale Savaşının bugün 104'üncü yıldönümü.19 Şubat 2019 Salı 13:24
Ömer Faruk Şahin Ankara
Bugün şanlı tarihimize adını altın harflerle yazdıran Çanakkale Savaşının başlangıcının 104’üncü yıldönümü. 250 bin kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğu, düşmana geçit verilmeyen Çanakkale Savaşının ümmet birliğinin bir başarısı olduğuna dikkat çeken tarihçiler Akit’e yaptıkları açıklamada, “Bize hasta adam dediler ve Çanakkale’ye gömmeye geldiler. 600 senelik birlik beraberliği, ümmetin ittifakını yerle bir etmeye geldiler. Ümmet tesbihinin ipini koparmaya geldiler. Taneleri savurmaya geldiler. Çanakkale’de ümmet yine birleşti. ‘Çanakkale geçilmez’ hükmünü tarihe yazdı” şeklinde konuştular.
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