Çanakkale orman yangını nerede çıktı son durum
Yaz aylarıyla orman yangınlarının sayısı ne yazık ki arttı. Hem sıcaklar hem de bilinçsiz davranışlar orman yangınlarını tetikliyor. Son olarak Çanakkale’de orman yangını başladı. Peki, Çanakkale orman yangını nerede çıktı?
Çanakkale’de orman yangını çıktı. Vatandaşlar yangının hangi mevkide çıktığını son durumun ne olduğunu merak ediyor.
Çanakkale orman yangını nerede çıktı son durum
Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayan yangın ormana sıçradı. Evren Obir (35) idaresindeki 10 AFY 748 plakalı otomobil, Ayvacık girişindeki Çamlık mevkisinde kontrolde çıkarak ormanlık alana girdi.
Kazada, sürücü ile eşi Özlem Obir (32) ve 3 yaşındaki oğlu Ediz yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası aracın motor bölümünde başlayan yangın ise rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet ettiYangına 2 helikopterle havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, iş makineleri, çevre belediye itfaiyeleri ve 70 personelle karadan müdahale ediliyor.
Öte yandan, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı.