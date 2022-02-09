Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale’de okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki, yarın Çanakkale’de okullar tatil edildi mi?

Çanakkale okullar tatil mi 10 Şubat! Yarın Çanakkale’de okul var mı?

Çanakkale Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde 9 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Bayramiç Biga, Çan ve Lapseki ilçelerimiz ile Merkez ilçe için taşımalı eğitime 09.02.2022 çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Yenice İlçemizdeyse 09.02.2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verilmiştir” denildi.

10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin şimdilik bir açıklama bulunmuyor.