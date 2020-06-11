  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu göreve başladı

Resmi Gazetede yayınlanan İl Müftüleri Kararnamesi ile Afyonkarahisar İl Müftülüğü görevinden Çanakkale İl Müftülüğüne atanan Şükrü Kabukçu, dün göreve başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:41:32 -
Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu göreve başladı

Resmi Gazetede yayınlanan İl Müftüleri Kararnamesi ile Afyonkarahisar İl Müftülüğü görevinden Çanakkale İl Müftülüğüne atanan Şükrü Kabukçu, dün göreve başladı. .


İl Müftüsü Kabukçu; İl Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, İl Müftü Yardımcısı Nimet Keseli Ustabaşı, Şube Müdürleri ve daire personeli tarafından karşılandı. Yeni göreviyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Kabukçu, “Binlerce şehidimizin yattığı şehitler diyarı Çanakkale´mizde görev almak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Rabbimize hamd olsun. Başkanlığımızın çizdiği amaç ve hedeflere ulaşmak için çalışma arkadaşlarımla beraber gayret göstereceğiz. Daha önce görev yapan hocalarıma şükranlarımı sunarım. Bizden önce yapılan hizmetlerin üzerine yenilerini ekleyerek daha ileriye ulaştırmaya çalışacağız. Rabbim muvaffak eylesin” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı