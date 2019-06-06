Çanakkale lise taban puanları 2019 Çanakkale lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 Çanakkale lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Çanakkale lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Çanakkale lise taban puanları 2018 2019, Çanakkale lise taban puanları 2019 2020, Çanakkale fen lisesi yüzdelik dilimi 2019, Çanakkale Anadolu lisesi taban puanı, Çanakkale fen lisesi taban puanı, Çanakkale sağlık meslek lisesi taban puanı, Çanakkale fen lisesi başarı sıralaması, Çanakkale fen lisesi taban puanı 2019... İşte Çanakkale lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi taban puanları

BİGA / Biga Atatürk Fen Lisesi taban puanları

ÇAN / Çan Fen Lisesi taban puanları

AYVACIK / Ayvacık Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BİGA / Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

BİGA / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız