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Siyaset Çanakkale Köprü'süne 'haram' demişti! Temel bey bu kervansarayı beğenirse Sivas'a hızlı trenle gidebilir
Siyaset

Çanakkale Köprü'süne 'haram' demişti! Temel bey bu kervansarayı beğenirse Sivas'a hızlı trenle gidebilir

Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat tarafından 850 yıl önce yaptırılan Alacahan Kervansarayı ziyaretçiye hasret kaldı. Sivaslılar şimdi, Çanakkale Köprüsü'nü beğenmeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "hızlı trenle" Sivas'a giderek kervansarayı ziyaret etmesini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:55:00 - 2021-11-20 20:56:49
Çanakkale Köprü'süne 'haram' demişti! Temel bey bu kervansarayı beğenirse Sivas'a hızlı trenle gidebilir

 Yeniakit.com.tr 

Sivas’ın Alacahan köyünde bulunan 850 yıllık Alacahan Kervansarayı ziyarete hasret kaldı. Tarihi kervansaray, ziyaretçi azlığı nedeniyle sadece ziyaretçisi geldiğinde açılıyor.

'Sadece ziyaretçimiz olduğunda açıyoruz'

Alacahan Köyü Muhtarı Mehmet Çolak, Alaattin Keykubat tarafından 1150-1180 yıllarında yaptırılan kervansaraya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çolak, "Bulunduğumuz yer Selçuklu zamanından kalma. Tarihini bilmiyoruz ama Osmanlı zamanında tadilat görmüş, 2007 senesinde de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce de tekrar tadilat gördü." dedi. Bir dönem tarihi kervansarayın ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü belirten Mehmet Çolak, "Ziyaretçimiz baya çoktu. Bir ara eleman sıkıntısı yaşayarak kapattık. Sayın valimiz yeni bir eleman verdi, 1 ay oldu. Şu anda ziyaretçi sıkıntısı yaşıyoruz. Ziyaretçimiz geldiği zaman açıyoruz, vatandaşımıza hizmetimizi sunuyoruz." ifadeleri ile devam etti.

Tarihi kervansaray Çanakkale Köprüsü'ne 'haram' diyen Karamollaoğlu'nu bekliyor!

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle ilgili "Marifet o kaynağı bulmak değil." ifadelerini kullanan, bununla yetinmeyip, Yüksek Hızlı Tren'in 'hizmet olmadığını' söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çanakkale Boğazı'nda yapımı süren ve tamamlandığında 35 dakikalık yolu 6 dakikaya indirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü için "Emin olun bu haram. Siz yokluğun içinde bu israfı nasıl izah edersiniz." demişti. Sivas'ın Alacahan Köyü sakinleri, şimdi Temel Karamollaoğlu'nun, ilgisiz kalan kervansarayı hızlı trenle Sivas'a gelerek ziyaret etmesini bekliyor.

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