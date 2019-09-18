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Çanakkale Köprüsü'nde bir adım daha atıldı!

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları bir basamak daha yükseldi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:20
Çanakkale Köprüsü'nde bir adım daha atıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı devam ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapılan köprünün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık, köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliği getiriyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine geçen Ağustos ayında her biri 800 ton ağırlığında4 kule bloğu yerleştirildi. Kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından köprü ayakları görülmeye başlandı. Dün gece ise Gelibolu yakasındaki köprü ayağının üzerine ikinci bloklardan birisi daha kondu. Bugün de Lapseki yakasındaki köprü ayağı üzerine ikinci bloklardan ilki yerleştirildi. Böylelikle 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları bir basamak daha yükseldi. Çalışma esnasında Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler ise 10 knot yerine 8 knot altında hızla seyretmeleri konusunda uyarıldı. Her iki yakadaki köprü ayakları arasında önceki gün de büyük bir vinç yardımıyla bağ krişi montajı yapıldi.

Köprü ayakları 318 metre olacak

Denize batırılan kule kesonları üzerine yerleştirilecek yeni bloklarla köprü ayakları da yükselmeye devam edecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü günü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İncelikli tasarım

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü ünvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:20
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. 1915 Çanakkale Köprüsü

YORUM YAZ

  • Rasim DUMANRasim DUMAN27 dk önce
    Bak yaaa... "Hirsiz diktator" ( !!! ) simdi de dunyanin en buyuk koprusunu yaptiriyor... cik cik cik... Ne dersin Meral aplam, Karamollum...?! "Kopruye ne gerek var...? Herkes yuzerek karsiya gecsin !" di mi...?! Severim ben sizin gibi "ileri goruslu" ( !!! ) siyasetcileri !!!

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