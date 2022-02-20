Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü geçiş garantisi

Çanakkale Köprüsü açılışı ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı. İşte o açıklama; "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık." Peki Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu mu?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olacağını söylemişti. Konuya ilişkin yeniden açıklama yapan Karaismailoğlu, net ücretin açılış ile birlikte duyurulacağı bilgisini verdi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2 milyar 545 milyon euroluk bir proje olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “3.697 milyar euro üretime etkisi var. 1.244 milyar lira zamandan kazanma, 1.044 milyar lira yakıt tasarrufu, çevre tasarrufu ise 26 milyon lira ve toplam 2.314 milyar lira kazanç sağlayacak. Her yıl emisyon tasarrufu yapıyoruz. Zamandan, yakıttan kazanıyoruz. Kaza maliyetlerinin ortadan kalkmasından kazanıyoruz” dedi.

Projenin 2034 yılında tamamen devlete aile olacağını söyleyen Bakan, geçiş ücretlerine ilişkin ise, “Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için. Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız” ifadelerini kullanmıştı. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmasıyla birlikte belli olacak.