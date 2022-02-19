Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Şubat'ta açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, köprü geçiş ücretleri belli oldu mu?

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022:

Bakan Karaismailoğlu, "Yurtdışına çıktığımızda bir eseri gördüğümüz de "adamlar yapmış abi" deriz ya. İşte bu böyle bir proje. Yaptık abi.Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü açılışı 26 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.