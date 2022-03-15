18 Mart Cuma günü açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretleri merak konusu. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri belli mi?

Çanakkale köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser, hizmet altyapısı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Temel altyapılar konusunda bir endişemiz yok. 1915 Çanakkale Köprüsü, bu eser ve hizmet zincirinin altın halkalarından biri olacak. Çanakkale Savaşımızın ve şehitlerimizin hatıralarını yansıtan bu eserimizi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdik. Dünyanın dört bir yanında bu modeli incelemek isteyenler var. Gerçi ülkemizde bu modeli hala anlayamayanlar da var. Milletimiz, ortaya çıkan eserlerden ne yapmaya çalıştığımızı anlıyor, takdir ediyor” dedi.

Kabine toplantısının ardından geçiş ücretlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şubat ayında yaptığı açıklamada ücretler hakkında konuşmuştu. Karaismailoğlu, "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır" dedi.