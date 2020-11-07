Çanakkale hava durumu! Çanakkale’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmini verileri açıkladı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu verilerine göre, Marmara Bölgesi’nde pek çok ilde yağış söz konusu. Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çanakkale hava durumu

8 Kasım Pazar Çanakkale’de hava açık sıcaklık 20 derece (en yüksek), nem oranı % 85 (en yüksek)

8 Kasım Pazar Çanakkale’de hava açık sıcaklık 20 derece (en yüksek), nem oranı % 91 (en yüksek)

9 Kasım Pazartesi Çanakkale’de hava açık sıcaklık 18 derece (en yüksek), nem oranı % 87 (en yüksek)

10 Kasım Salı Çanakkale’de hava açık sıcaklık 19 derece (en yüksek), nem oranı % 88 (en yüksek)

11 Kasım Çarşamba Çanakkale’de hava açık sıcaklık 19 derece (en yüksek), nem oranı % 87 (en yüksek)