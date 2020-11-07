  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çanakkale hava durumu! Çanakkale’de hava nasıl olacak?
Yerel

Çanakkale hava durumu! Çanakkale’de hava nasıl olacak?

Hava bugün nasıl olacak? Bugün hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre Çanakkale 7 Kasım Cumartesi hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Çanakkale’nin de bulunduğu bazı iller için yağış uyarısında bulundu. Çanakkale Hava Durumu kar yağacak mı? İşte Meteoroloji Çanakkale hava durumu bilgileri.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:28:00 -
Çanakkale hava durumu! Çanakkale’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmini verileri açıkladı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu verilerine göre, Marmara Bölgesi’nde pek çok ilde yağış söz konusu. Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çanakkale hava durumu

8 Kasım Pazar Çanakkale’de hava açık sıcaklık 20 derece (en yüksek), nem oranı % 85 (en yüksek)

8 Kasım Pazar Çanakkale’de hava açık sıcaklık 20 derece (en yüksek), nem oranı % 91 (en yüksek)

9 Kasım Pazartesi Çanakkale’de hava açık sıcaklık 18 derece (en yüksek), nem oranı % 87 (en yüksek)

10 Kasım Salı Çanakkale’de hava açık sıcaklık 19 derece (en yüksek), nem oranı % 88 (en yüksek)

11 Kasım Çarşamba Çanakkale’de hava açık sıcaklık 19 derece (en yüksek), nem oranı % 87 (en yüksek) 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim
Gündem

Merkez Bankası başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Naci Ağbal atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümüne mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Savunma sanayisinde daha planlı,..
CNN Türk'ten 'özür' açıklaması
Medya

CNN Türk'ten 'özür' açıklaması

CNN Türk, Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Gece Görüşü' isimli programda Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil'in Gazeteci Z..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay