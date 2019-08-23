Çanakkale deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 23 Ağustos 2019 Biga depremi

İzmir, Denizli depremi sonrası Ankara başta olmak üzere pek çok deprem meydana geldi. Son deprem ise Çanakkale Biga’da kaydedildi. Kandilli'den alınan bilgilere göre merkez üssü Biga’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.58'de yerin 5.9 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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