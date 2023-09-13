  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TB2 SİHA'yı satın alan ülke sayısı belli oldu! Selçuk Bayraktar rakam verdi, duyan kulaklarına inanamadı

Türklerin tokadını yiyen Ermenistan ABD'ye sığındı: Sözde askeri tatbikat düzenlediler

Konu: Türkiye'nin petrol ve doğal gazı! ABD harekete geçti

Müthiş gelişmenin haberi Türkiye'ye ilan edildi! Bir ilimizde insansız hava aracı fabrikası kuruluyor

İBB'ye ait sahte internet sitesi ile servis plakası sattılar: Kamu 110 milyon lira zararda

Yerel seçimler için ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! AK Parti detayı gündeme bomba gibi düştü! O bile kabul etti

Dünyada son dakika! Rus denizaltısı ve savaş gemisi vuruldu

Ben Bu Cihana Sığmazam'da SİHA sahnesi gündeme oturdu! TB2 SİHA ile Türkiye vurulmak istendi

CHP’li Sezgin Tanrıkulu siyasetten derhal men edilmeli: Benim devletime, askerime ve polisime laf atamazsın

AK Parti ve MHP’den flaş “yerel seçim” kararı! Farklı olacak
Gündem Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Gündem

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 18:24:00 -
Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki’ye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı’nda Adatepe önlerinde 9 metre uzunluğunda ve içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki’ye yanaştırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23