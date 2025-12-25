Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi arızalandı
Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan Komor Adaları bayraklı genel kargo gemisi römorkörler eşliğinde güvenli bölgeye çekildi.
İskenderun’dan Yalova’ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan Komor Adaları bayraklı genel kargo gemisi için ekipler harekete geçti.
Sürüklenmeye başladı
110 metre boyundaki 'Komor Adaları' bayraklı genel kargo gemisi 'ENIF', Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ile 'Kurtarma-10' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.