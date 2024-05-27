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Yerel Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Dev gemi arıza yaptı
Yerel

Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Dev gemi arıza yaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-27 17:44:00 -
Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Dev gemi arıza yaptı

Mısır'a giden Marshall Adaları bayraklı 184 metre uzunluğundaki ‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptığı sırada arızalandı.

Kocaeli’den Mısır’a giden 184 metre uzunluğundaki ‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde dümen arızası yaptı.

Kurtarma römorkörü sevk edildi

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık limana demirletildi.

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