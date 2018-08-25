Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemileri...
Rus Donanması'na ait iki savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Savaş gemilerine Sahil Güvenlik botu refakat etti.25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:43
Rus Donanması’na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 bordo numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanması’na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ve 490 bordo numaralı 'Admiral Essen' savaş gemileri saat 15.45’te Çanakkale önlerine ulaştı. Peş peşe geçen iki Rus savaş gemisi Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Güvertelerinde can yelekli askerlerin dikkat çektiği savaş gemilerinin boğazı geçişi esnasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.
YORUM YAZ