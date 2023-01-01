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Aktüel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
Aktüel

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle Gelibolu İskelesi'ne yanaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 00:51:00 -
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Gelibolu İskelesi'ne yanaştırıldı.

Boğazda seyir yapan içinde 1 kişinin bulunduğu 8 metrelik özel teknenin makineleri, Gelibolu önlerinde arızalandı.

Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Gelibolu İskelesi'ne yanaştırıldı.

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