Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Yük gemisi alev alev yandı
Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinde çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
Çanakkale Boğazı’nda hareketli saatler yaşanıyor..
Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı.
Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.
Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ediyor.
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1 personel yaralandı
İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi. Yaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyıya getirildi.
Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.
Gemide 14 personel olduğu öğrenildi.
Gemi trafiğe askıya alındı
Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.