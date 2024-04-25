  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hiçbir güç İsrail o topraklardan söküp atamazmış! Sözcü TV’ye çıkan Doğan Aydal gibilerine ibret olsun

Yok hükmündedir! Türkiye’den Şili’nin küstah kararına tepki

Suudi Arabistan hükümeti şokta! Kötü haber: Hastaneye kaldırıldı... Muhammed bin Selman böyle X'ten ilan etti

Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İsrail’in kalemi Ege Cansen’i ifşa etti! Bu cümleyi Siyonistler bile kuramaz

İngiltere'de skandal karar: Ruanda Planı yasalaştı...

Soykırımın bilançosu ağırlaşıyor! Çocuklar açlıktan ölüyor!

İnönü ve Ecevit hatırlatması Muhaliflere 1 Mayıs ve Taksim Meydanı Ayarı

Ayvayı yediler! Binlerce kişinin emekliliği iptal ediliyor!

Bildiklerinizi unutun! Yeni müfredat yarın açıklanıyor… Yusuf Tekin, kademeli şekilde uygulanacağını vurguladı.
Yerel Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Yük gemisi alev alev yandı
Yerel

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Yük gemisi alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 21:20:00 - 2024-04-25 21:34:45
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Yük gemisi alev alev yandı

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinde çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı’nda hareketli saatler yaşanıyor..

Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 personel yaralandı

İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi. Yaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyıya getirildi.

Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

Gemide 14 personel olduğu öğrenildi.

Gemi trafiğe askıya alındı

Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23