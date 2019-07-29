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Çanakkale Biga yatırımcıları cezbediyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yatırımlar hız kesmiyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:07
Çanakkale Biga yatırımcıları cezbediyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yatırımlar hız kesmiyor. Türkiye’nin uçak gemisinin de ilçede inşaa edilecek olması yatırımcıların ilgisini bir kez daha Biga’ya çekti.


Biga’nın Çanakkale’nin de en büyük ilçesi konumunda olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “İlçe önemli sanayi kuruluşları ve yatırımları, ulaşım alternatifleri, yenilenebilir enerji yatırımları, turizm ve sanayi alternatifleri ile Güney Marmara’da öne çıkıyor. Konut satışlarında yaşanan gerileme gayrimenkul yatırımcılarını arsa ve arazi yatırımlarına kaydırdı. Bu noktada Biga üniversitesi, ağır sanayi tesisleri, termal projeleri, OSB alanları, genç nüfusu ile yatırımcısını en memnun eden ilçelerden biri olmaya devam ediyor” dedi.


“Yatırımlar hız kesmiyor”


Biga’nın nüfus açısından Çanakkale’nin en büyük ilçesi olduğunun belirten Altın Emlak Biga Temsilcisi ortağı Murat Çakmak “Çanakkale’nin iki organize sanayi sitesinden biri ilçemizde yer alıyor. Türkiye’nin en büyük sanayi topluluklarından birisi olan İÇDAŞ’ın yatırımlarının yanı sıra, Doğtaş mobilya üretim tesisleri, DEMKO, YTS Yalçın Tesisat plastik üretim ve ambalaj malzemeleri ilçemizde çok önemli bir istihdamlar sağlıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Biga Meslek Yüksek Okulu’da ilçe sınırlarımız içinde 6 bin 500’e yakın öğrencisi ile yer alıyor. Devlet hastanesi, adliye, terminal binası gibi birçok yenilenen kamu kurum ve kuruluşumuz ile Biga değerine değer katıyor” dedi.


Yatırımcı günlerinin bir yenisi Biga’da


Altın Emlak yatırımcıları günleri etkinliğini ilk kez Biga’da gerçekleştirdiklerini belirten Altın Emlak Biga Temsilcisi ortağı Mehmet Gelir “Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde yatırımcılar ile bir araya geldik. Alım - satım işlemlerin en yoğun olduğu ilçe olarak Biga’yı ve yatırım fırsatlarını onlarla paylaştık. Özellikle Ağaköy, Balıklıçeşme, Göktepe ve Karanti bölgelerine ilişkin sunum dosyaları, bölge tanıtımları ve portföy gezintileri ile yatırımcılarımıza bilgiler verdik. Bir gün içinde yatırımcılarımıza 150 dönüm üzerinde arazi satışı gerçekleştirdik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:07
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