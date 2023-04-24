Çanakkale açıklarında hareketlilik

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ezine açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu balıkçı teknesinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Teknede, 81 Afganistan ve İran uyruklunun bulunduğu belirlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli "TCSG-913" ve "TCSG-16" ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, daha sonra Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 Afganistan uyruklu kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 137 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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