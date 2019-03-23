"Çanakkale Abdülhamid Han'ın ferasetiyle geçilemedi"

Haber Vakti Genel Koordinatörü Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu, ilahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz'ın gündemi yorumladığı Akit TV'nin en çok izlenen programı Milli Diriliş'te Çanakkale Destanı'nı hazırlayan zemin değerlendirildi.

İçerdeki hainler Osmanlı'yı yıktı

Abdülhamid Han'ın hatıratındaki 'Avrupalılar'ın birbirlerine savaş açacak ve onlar birbirini yerken ben Osmanlı'yı ayağa kaldıracaktım. Ama içimizdeki hainler beni Selanik'e sürdü' ifadelerini dile getiren Yılmaz, ''Petrolün bulunduğu Arap coğrafyası bizdeydi. Bunu farkeden düşman Osmanlı'yı içimizdeki hainlerle birlikte yıkmak istedi. İttihat Terakki, Osmanlı'yı dünya savaşına sokarak, cihan devletinin yok olmasına zemin hazırladı.'' açıklamasında bulundu.

Çanakkale'yi Abdülhamid'in feraseti geçilmez yaptı

Çanakkale Cephesi'nin başında bir Alman'ın olduğunu belirten Yılmaz, ''Herkes yatsın kalksın Abdülhamit Han ve amcası Abdülaziz'e dua etsin. Çanakkale'nin gerçek kahramanı Abdülhamit ve amcası Abdülaziz'di... Çanakkale'yi tabyalarla döşetmeseydi Abdülhamit Han, Çanakkale geçilecekti. Hiç Sevr ve Lozan'a ihtiyaç duymadan 500 bin kişilik ordu Anadolu'ya girecekti. Osmanlı padişahlarının güçlendirdiği Çanakkale geçilemedi.'' dedi.

Kaynak: Haber Vakti