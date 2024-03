Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te forma giyen Can Uzun, milli takım için kararını verdi. Genç golcü, sosyal medya hesabından, Türk Milli Takımı'na seçtiğini açıkladı.



Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim." mesajıyla Türkiye formalı bir fotoğrafını paylaştı.



Vincenzo Montella, Can Uzun'u da Avrupa Şampiyonası kadrosuna almayı planlıyor. Uzun'un 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında A Milli Takım kadrosunda yer alması bekleniyor.



15 GOL - 3 ASİST



2. Bundesliga ve Almanya Kupası'nda bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Can Uzun 23 maçta toplamda 15 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.