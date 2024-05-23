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Sağlık Can sıkıcı olabiliyor! Aşırı terlemeye kesin çözüm
Sağlık

Can sıkıcı olabiliyor! Aşırı terlemeye kesin çözüm

Yeniakit Publisher
2024-05-23 10:14:00 -
Can sıkıcı olabiliyor! Aşırı terlemeye kesin çözüm

Pek çok kişi ellerinde aşırı terleme sorunuyla karşı karşıya. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durumdan tamamen kurtulmak ise mümkün.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Erol, aşırı  terlemenin sosyal olarak insanları çok fazla etkilediğini belirtti.

Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Erol, akciğer kanseri, göğüs duvarı hastalıkları gibi birçok ameliyatın yanında aşırı terleme konusunda da Hiperhidrozis ameliyatlarını sıkça yaptıklarını söyledi. Özellikle aşırı terlemenin sosyal olarak insanları çok fazla etkilemekte olduğunu belirten Doç. Dr. Muharrem Erol, "Özellikle sosyo-ekonomik olarak toplum içerisinde çalışan insanlar, elleri aşırı derecede terledikleri için kapı kolu açmakta, kağıt tutmakta veya bir klavyede çalışmakta zorluk çekmektedir. Hatta toplum içerisinde tokalaşmaktan, el sıkışmaktan bile çekinmektedirler. Aslında bu konunun yüzde 95’lere varan kesin bir cerrahi tedavisi vardır" diye konuştu.

Aşırı terleme için medikal ve cerrahi ve cerrahi dışı denilebilecek tedavilerin mevcut olduğunu belirten Muharrem Erol, "ETS yöntemiyle koltuk altından 1 santimetrelik estetik bir kesiyle yapılan ameliyat yaklaşık 30 dakika sürmektedir. İşlemden hemen sonra koltukaltı veya el terlemesi kesiliyor, hasta aynı gün taburcu ediliyor. Ameliyatı takip eden birkaç gün içinde de günlük yaşantıya geri dönmek mümkün olabiliyor. Genellikle 18 yaş üstünü tercih ediyoruz. Çünkü 18 yaş altında gençlik dönemi olduğu için bazı stres faktörlerinin geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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