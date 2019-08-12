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Çan protokolü bayramda bir araya geldi

Çan ilçesi protokolü Kurban bayramında bir araya geldi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:22
Çan protokolü bayramda bir araya geldi

Çan ilçesi protokolü Kurban bayramında bir araya geldi.


Çan İlçesi Menderes parkında yapılan bayramlaşma törenine Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Garnizon komutanı Asteğmen Ahmet Boz, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Hasan Nas, İlçe Jandarma Komutan vekili Başçavuş Özkan Metin, İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Murat Okan ve Ömer Şahin, siyasi parti ilçe başkanları sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Çan ilçesindeki birlik ve beraberliği görev yaptığı diğer bölgelerde görmediğini ifade eden Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, inşallah bu artarak devam edeceğini söyledi.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ise, "Belediyesi olarak çevre temizliğimiz, mezarlık temizliğimiz ve camilerimizin tüm halılarını da bu yıl yıkatarak bayrama hazırladık. Çan birlik ve beraberliğin en yoğun olduğu, Araç sürücülerimizin de ziyaretlerine giderken ve gelirken kurallara uygun bir şekilde hız yapmadan araç kullanmalarını istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:22
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