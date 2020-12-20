  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Can havliyle sokağa kaçtılar! Kağıthane'de panik anları
Yerel

Can havliyle sokağa kaçtılar! Kağıthane'de panik anları

Kağıthane'de bir binanın deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:26:00 -

Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi, Kurtuluş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan yedi katlı bir binanın ayakkabı deposu olarak kullanılan dairesinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden bina sakinleri itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler çok kısa sürede olay yerine gelerek yanan daireye müdahale etti. İtfaiye erlerinin çalışmaları neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangına binanın üst katlarında yaşayan bir kişinin elinden düşürdüğü sigara izmaritinin neden olduğu ortaya çıktı. Dairede bulunan ayakkabılar ve diğer eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın paniğinin yaşandığı sokaktaki vatandaşların büyük bir kısmının kısıtlamaya rağmen sokağa döküldüğü, sosyal mesafe kurallarını yok saydığı ve bazılarının maske dahi takmadığı görüldü. Yangının çıktığı binada yaşayan Hüsnü Altuntaş isimli vatandaş ise, “Dışarıya alışverişe gittim, hanım binada yangın çıktığını söyleyince geri döndüm. Sanırım biri ayakkabılara izmarit atmış. Kısıtlamada yakın mesafelerdeki marketlere gidebiliyoruz. Ben de bu yüzden dışarıya çıktım. İnsanların bu şekilde dışarıya dökülmesi doğru bir şey değil. Gördüğünüz gibi mesafeye dikkat etmiyorlar maske takmayanlar hatta sigara içenler bile var. Bu şekilde kime ne söylesek boş” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!
Gündem

Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!

Mersin'de psikoteknik merkezi işleten Ferdi Kale, sosyal medya hesabı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'e küstah sözlerle..
Trump'tan ortalığı karıştan açıklama: Saldırıların arkasında Rusya değil o ülke var
Gündem

Trump'tan ortalığı karıştan açıklama: Saldırıların arkasında Rusya değil o ülke var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça..
Çin ordusu tehlikeyi duyurdu! ‘Boğazdan geçtiler takip ettik’
Dünya

Çin ordusu tehlikeyi duyurdu! ‘Boğazdan geçtiler takip ettik’

Çin Silahlı Kuvvetleri, Tayvan Boğazı'ndan geçen bir ABD’ye ait savaş gemisini takip ettiklerini duyurdu.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay