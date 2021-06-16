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Gündem Can Gürkan ne kadar ceza aldı? Soma faciası davasında kim ne kadar ceza aldı?
Gündem

Can Gürkan ne kadar ceza aldı? Soma faciası davasında kim ne kadar ceza aldı?

Son dakika Soma faciası davası kararı: 2014 yılındaki Soma maden faciasında 301 işçi hayatını kaybettiği davaya ilişkin davada karar açıklandı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a ne kadar ceza verileceği merak ediliyordu. Soma faciası davasında karar açıklandı. Peki Can Gürkan ne kadar ceza aldı? Soma faciası davasında kim ne kadar ceza aldı?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 10:34:00 - 2021-06-16 10:36:11
Can Gürkan ne kadar ceza aldı? Soma faciası davasında kim ne kadar ceza aldı?

Soma Faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazası. Soma faciasına ilişkin davada karar çıktı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen katliamda yaşamını yitiren 301 madencinin ölümüyle ilgili dava haklarında verilen kararların Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç’in Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Soma faciası şehitleri

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