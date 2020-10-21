  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Can Dündar'ın mal varlığına el konulması kararına itirazı reddedildi
Gündem

Can Dündar'ın mal varlığına el konulması kararına itirazı reddedildi

FETÖ'nün MİT TIR'ları davasında yargılanan Can Dündar, mahkemeye gelmediği için mal varlığına el konulmasıyla ilgili karara itiraz etti. Dündar'ın mahkeme kararına itirazı reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:08:00 -
Can Dündar'ın mal varlığına el konulması kararına itirazı reddedildi

FETÖ’nün MİT TIR'ları operasyonunun ardından ihanet manşetleri atan yargılanacağı süreçte de yurtdışına kaçan Can Dündar, mal varlığına el konulması kararına avukatı aracılığıyla itiraz etti. Bir üst mahkeme konumundaki İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı reddederek, el konma kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti.

Casusluktan yargılanıyor

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mayıs 2016'da Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'ı "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay 9 Mart 2018'de mahkemenin bu kararını bozarak Dündar'a 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan ceza verilmesini istemişti.

Yurtdışına kaçtı mahkemeye katılmadı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme 17 Eylül'de, ülkeye dönmesi için Dündar'a gazete ilanıyla çağrı yapmış, bu süre içinde teslim olmazsa Türki'deki mallarına el konulacağı uyarısında bulunmuştu. Mahkemenin çağrısına uyup da Türkiye'ye dönmeyen ve mahkemeye teslim olmayan Dündar'ın menkul ve gayrimenkullerine el konulmasına, mallarının yönetimi için TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmişti.

Mal varlığına el konulması kararına itiraz etti

Can Dündar 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararına avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtiraz dilekçesini inceleyen İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, önce cumhuriyet savcısının görüşünü sordu. Savcı, kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, itirazın reddedilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme de bu yönde karar verip, Dündar'ın itirazına ilişkin ret kararı verdi.

 

15. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar'ın malvarlığına el konulmasına ilişkin 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Bu kararla birlikte, el konma kararı kesinleşmiş oldu.

35 yıla kadar hapsi isteniyor

Can Dündar yeniden yapılan yargılama sürecinde mahkemenin hiçbir tebligata cevap vermeyip, ifadeye de gelmeyince hakkında firari olduğu gerekçesi ile gıyabi tutuklama kararı alınmıştı.

 

Kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapılmıştı. Son olarak, mahkemenin çağrılarına cevap vermeyen Can Dündar'a ait Ankara Çankaya'da bulunan iki bağımsız bölüm, Muğla Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan villa ve İstanbul Üsküdar'da bulunan taşınmazına el konulmasına karar verilmişti. Can Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına karar verilmişti. 14 Ekim'deki duruşmada ise cumhuriyet savcısı, Dündar'ın "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ'ye yardım" suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Leman, ABD malı Can Dündar’ın borazanlığına soyundu
Leman, ABD malı Can Dündar’ın borazanlığına soyundu

Gündem

Leman, ABD malı Can Dündar’ın borazanlığına soyundu

Devşirme Cem'den Can için son uğraşlar
Devşirme Cem'den Can için son uğraşlar

Gündem

Devşirme Cem'den Can için son uğraşlar

Mahkemeden Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı
Mahkemeden Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı

Aktüel

Mahkemeden Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı

Firari Can Dündar hakkında istenilen ceza belli oldu
Firari Can Dündar hakkında istenilen ceza belli oldu

Gündem

Firari Can Dündar hakkında istenilen ceza belli oldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı
Gündem

Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarına ilişkin bilgileri yurt dışındaki bir enerji devine sızdıran 6 kişilik hüc..
Dünyanın gündemindeki ülkede
Dünya

Dünyanın gündemindeki ülkede "Bayraktar" rüzgarı

Araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi verilmesini önerdi...
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 556. tabur yok edildi
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 556. tabur yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu bir taburun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay