0553 313 94 23

Can Dündar vatanı satmadan önce Aydın Doğan'ı da satmış

Vatana ihanetten yargılanan sözde gazeteci firari hain Can Dündar'ın, işadamı Aydın Doğan’ın bir sohbet yemeğindeki konuşmalarını gizlice kayda aldığı öne sürüldü. Bu iddia Dündar'ın en yakınındaki isim tarafından ortaya atıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:11
Can Dündar vatanı satmadan önce Aydın Doğan'ı da satmış

Can Dündar’ın yaklaşık 15 yıl boyunca şahsi internet sitesini yöneten Saim Tokaçoğlu, firari gazeteci Dündar’ın, işadamı Aydın Doğan’ın bir sohbet yemeğindeki konuşmalarını gizlice kayda aldığını iddia etti.

Çarpıcı bilgiyi Can Dündar’ın yaklaşık 15 yıl boyunca şahsi internet sitesini yönetmiş olan Saim Tokaçoğlu paylaştı.

Tokaçoğlu, Temmuz ayında “Kayda Geçsin Diye – Uğur Mumcu gazeteciliğinden Can Dündar zihniyetine 45 yılın öyküsü…” adlı bir kitap yayınladı. Telgrafhane Yayınlarından çıkan anı kitabında Tokaçoğlu, Almanya’da firari olarak yaşayan Can Dündar hakkında çok dikkat çeken anılara yer verdi.

1 saat 48 dakika kaydetmiş

Tokaçoğlu, Dündar’ın Aydın Doğan’ın bir sohbet yemeğindeki konuşmalarını gizlice kaydettiğini yazdı. Kayıt süresinin de 1 saat 48 dakika olduğunu aktardı.

Kitabın 121’inci sayfasındaki anısında Saim Tokaçoğlu, “Can’ın etik anlayışını en iyi anlatacak belgelerden biri de DVD’ye aktarılarak yedeklenmek üzere bana verdiği hafıza kartlarından birinden çıktı” ifadesini kullandı.

Tokaçoğlu şöyle devam etti:

“Bu bir yemekte gizlice kaydedilmiş bir ses dosyası. Yalnızca dosyaya arşiv bilgisi ekleyebilmek için bir kısmını dinledim. Aydın Doğan, Can Dündar ve seslerden anlaşıldığı kadarıyla iki kişi daha bir restoranda yemek yerlerken kaydedilmiş. Belli ki özel bir yemek, çatal bıçak sesleri, espriler, kahkahalar arasında Aydın Doğan konuşuyor da konuşuyor…”

Saim Tokaçoğlu, 2003 yılında Can Dündar’la yaşadığı anısını şu sözlerle aktardı:

Dündar'ın bilgisayarı çökünce...

Can Dündar, Milliyet gazetesinin haftada bir yayımlanacağı ‘Popüler Kültür’ ekinin başına geçti. Sürekli yeni işler, yeni yükler de getiriyordu beraberinde. E-mail trafiği artıyor, Can’ın bilgisayarı o günkü teknolojinin de ilkelliği nedeniyle çok sorun çıkarıyordu. Mümkün olduğu kadar sık dosyaların, belgelerin, fotoğrafların yedeklerini almaya çalışıyordum. Yurt dışında yaptığı röportajların fotoğraflarını kendisi çektiği için başkasında bir kopyası da olmuyordu. Bilgisayar çöktüğünde kaybolan dosyaları kurtarmak için günlerce uğraşmak gerekiyordu.

Yine bir gün internette ilgisiz sitelerden birinde bir linke tıklamış. Başka bir şey yapmasına fırsat kalmadan bütün disk tertemiz olmuş, bütün dosyalar silinmiş. …”

DVD'den çıkanlar...

“İki güne yakın uğraştım, ama sonunda çok az kayıpla bütün dosyalarını kurtardım. (…) Dosyalarının kurtulduğunu öğrendiğinde doğal olarak çok sevindi. Emek’te onların bürosunda buluştuk. Kurtardığım dosyaları bir DVD’ye kaydedip yedekleyip, Can’a vereceğim ama bir telaşla etrafımda dönüp duruyor ‘şunlara bir de ben bakayım’ diye. ‘Yedeklemeye gerek yok’ diye bazı dosyaları sildi. ‘Tamam bunları DVD’ye kaydedebilirsin’ dedi ve kalktı bilgisayarın başından. Ancak, aceleye yedeği olmayan önemli dosyaları da silmiş olabilir düşüncesiyle çöp kutusundaki dosyaları da alıp attım DVD’ye. Daha sonra baktığımda yurt dışında genç bir hayat kadınıyla yaptığı röportaja ait ‘çok özel fotoğraflar’ olduğunu gördüm. O serinin yayınlanabilir nitelikteki karelerini röportajında kullandı. Bunun ne kadar etik olup olmadığını da ‘sağ kolu’ ile paylaştım.

Neden gizli kayıt yaptı?

Can’ın etik anlayışını en iyi anlatacak belgelerden biri de DVD’ye aktarılarak yedeklenmek üzere bana verdiği hafıza kartlarından birinde çıktı. Bu, bir yemekte gizlice kaydedilmiş bir ses dosyası. Yalnızca dosyaya arşiv bilgisi ekleyebilmek için bir kısmını dinledim. Aydın Doğan, Can Dündar ve seslerden anlaşıldığı kadarıyla iki kişi daha, bir restoranda yemek yerlerken kaydedilmiş. Belli ki özel bir yemek, çatal-bıçak sesleri, espriler, kahkahalar arasında Aydın Doğan konuşuyor da konuşuyor. Seslerin netliğine bakılırsa Can, Aydın Doğan’la masaya oturduklarında girmiş kayda ve tam 1 saat 48 dakika kaydetmiş o masadaki bütün konuşmaları. Bana o ses kaydının olduğu hafıza kartını yanlışlıkla vermiş olmalı. Dinlemedim, dinlemeyi de düşünmüyorum. Ama Can’ın etik anlayışına bir puan verebilmeniz için aktarıyorum sadece. Aydın Doğan gibi birinin o masada yaptığı bütün konuşmaları gizlice kaydetmenin amacı ne olabilir sizce?”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:11
  1. Can Dündar
  2. Aydın Doğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA'dan Gambiya'da eğitime destek
    1. TİKA'dan Gambiya'da eğitime destek
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    3. Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında..
    4. Özgür Avc kimdir? Özgür Avc İYİ..
    5. Guterres Cammu Keşmir için diyalog..
    6. Macron, İngiltere Başbakanı Johnson..
    7. Başkan Kılca: “Her an..
    8. Brezilya Çevre Bakanı'na "çevre"..
    9. Boğaçayı’ndaki sucul bitkiler makine..
    10. Amed Sportif Faaliyetler’in kampı sona..
    11. Bangladeş'te dang humması salgını..
    12. Türkiye'den Kazakistan'da görme..
    13. Apiterapi Uygulamaları ve..
    14. Rönesans dünyanın en büyük 33’üncü..
    15. Aranan motosiklet hırsızı polisten..
    16. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    17. AK Parti davet göndermemişti! Ahmet..
    18. Edremit Sahili alev alev
    19. Savunma Sanayi Başkanı Demir, Siber..
    20. Merkez Bankası rezervleri belli oldu!
    21. Soylu'nun açıklamarını görmezden..
    22. "Önceliğimiz yabancı turist..
    23. Sınırı yasa dışı yollarla geçen..
    24. Seydişehir’de asfalt ve yol..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lalu Muhammed'i..
    26. Bekçi alımları 2019 bekçi alımı..
    27. Sözen: "Ne HDP ne de CHP asla Kürt..
    28. Yüzlerce insanın iskeleti bulunuyor!..
    29. Konyaaltı’nda çocukların sünnet..
    30. Jandarma inceleme başlattı! Traktörün..
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal