Can Dündar terörist 'Devran'ı seslendirecek

Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın, 'Demirtaş'ı tanımak, Demirtaş'ı yargılamak için onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun.' sözleri kamuoyunda sert tepkilere sebep olunca Arınç YİK üyeliğinden istifa etti. Arınç'ın sözleri ile başlayan tartışmalarda ABD bayrağını kendisine sararak hayatını Alman istihbaratının kucağında sürdüren Mit Tırları ihanetinin baş aktörü Can Dündar da HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yanında saf tuttu. Duyuru, vatan hainlerini bünyesinde toplayan Özgürüz Radyo'nun twitter adresinden yapıldı. FETÖ propogandasının yürütüldüğü Özgür Radyo'nun twitter hesabından yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş'ın ikinci öykü kitabı olan Devran Can Dündar'ın sesi ile Özgür Radyo'da" ifadeleri kullanıldı.

Eski YİK üyesi Arınç'ın Demirtaş güzellemesine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarını twitter hesabından paylaşan vatan haini Can Dündar, Selahattin Demirtaş'ın kitabını, 'Herkese biz de tavsiye edelim' notu ile güzelledi.

İki terörist: Seher ve Devran

Tutuklu Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Seher' ve 'Devran' isimli kitaplar isimlerini iki ayrı teröristten alıyor. Demirtaş, Seher kitabını; 13 Mart 2016'da Ankara Güven Park'taki bombalı saldırıda 36 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan 'Seher Çağla Demir' isimli teröriste atfederken, Devran kitabında da turuncu listede aranan ve 23 Temmuz 2019'da öldürülen PKK Terör Örgütü üyesi 'Devran' kod adlı terörist Murat Gündüz'ü anlatmıştı.