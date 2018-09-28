Can Dündar provokasyon peşinde! Tertibe alet olmak istiyor

Alman korumasındaki firari Can Dündar, yeni bir provokasyona imza attı. Can Dündar bu kez Alman medyasına demeç verdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine Türkiye’deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını söyledi.

Dündar, Erdoğan’a, Türkiye’de neden “cezaevlerinde gazetecilern değil teröristlerin olduğunu” söylediğini sormak istediğini, bu kişilerin terörist değil, gazeteci olduklarını rahatlıkla ispat edebileceğini iddia etti.