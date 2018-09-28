Can Dündar provokasyon peşinde! Tertibe alet olmak istiyor
Alman koruması vatan haini Can Dündar, Alman medyasına verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı basın toplantısında nasıl provokatif eylemde bulanacağını anlattı.28 Eylül 2018 Cuma 12:35
Alman korumasındaki firari Can Dündar, yeni bir provokasyona imza attı. Can Dündar bu kez Alman medyasına demeç verdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine Türkiye’deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını söyledi.
Dündar, Erdoğan’a, Türkiye’de neden “cezaevlerinde gazetecilern değil teröristlerin olduğunu” söylediğini sormak istediğini, bu kişilerin terörist değil, gazeteci olduklarını rahatlıkla ispat edebileceğini iddia etti.
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