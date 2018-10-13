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Can Dündar casus Brunson'a bakarak iç geçiriyor! Kıskançlık krizine girdi

FETÖ'nün yanaşması vatan haini Can Dündar, sığındığı Almanya'da casus Brunson'ı dakika dakika takip ediyor. Casus rahip Andrew Brunson'ın ABD'de Başkan Donald Trump tarafından Oval Ofis'te ağırlanmasını iç geçirerek izleyen sefil John, çok özlediği Türkiye'deki ajanlık günlerine dönmenin hayalini kuruyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 22:43
Can Dündar casus Brunson'a bakarak iç geçiriyor! Kıskançlık krizine girdi

Firari fare Can Dündar, sığındığı Almanya'da casus Brunson'a bakarak iç geçiriyor. 

FETÖ'nün yanaşması hain Dündar, casusluğunun ödülünü alan Brunson'ı dakika dakika takip ediyor. Washington'a inen casus Brunson'un ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi son dakika gelişmelerini aktaran John'un sinik hüznü paylaşımlarına da yansıyor.

Casusluğunun karşılığını FETÖ ve Alman gizli servislerince ödüllendirilerek alan vatansız John, ABD'li casus Brunson'ın gördüğü ilgiye bakarak girdiği kıskançlık kriziyle kendinden geçiyor.

Almanya'da kendi haline ağlayan sefil John, casus Andrew Brunson kahraman gibi gören ABD Başkanı Trump'a, kendisinin de oldukça 'kullanışlı' olduğuna yönelik sinyaller gönderiyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 22:43
  1. Can Dündar
  2. Andrew Brunson
  3. Rahip Brunson

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