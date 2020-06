Can dostlar güvenli ellerde

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı her alanda tedbir alırken, sokak hayvanlarını da ihmâl etmiyor.

Sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla her zaman örnek olan Osmangazi Belediyesi, pandemi sürecinde de can dostları yalnız bırakmadı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, özellikle salgın hastalık yüzünden yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde belirli noktalara muntazaman yiyecek ve su bırakıyor. Ayrıca Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olma özelliğini taşıyan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de aralıksız olarak devam ediyor. Belediye ekipleri, 25 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 308 noktada sokak hayvanlarını yem bıraktı. Bunun yanında bin 192 hayvanın tedavi ve bakımını yapan ekipler, 10 günlük sürede can dostlara yönelik toplam bin 500 çalışma yaptı.

Koronavirüs salgınında vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarının da olumsuz etkilenmemesi için gayret gösterdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sokak hayvanları için yıl boyunca rutin olarak yaptığımız çalışmaları bu süreçte hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi’nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. Vatandaşlarımız merak etmesin, can dostlar bize emanet” dedi.